Советский и российский астролог, писатель и публицист Павел Глоба представил прогноз на январь 2022 года, особенно отметив три знака Зодиака, которым, с одной стороны, улыбнется удача, а с другой - они сами себе сотворят столько проблем, что удачи за ними могут не заметить вовсе.

Овны

Овнам судьба дает редкий шанс все раз и навсегда изменить: если поймать удачу и верно сделать выводы, можно многого добиться в январе. Но Овны должны быть очень осторожными. Глоба советует им ни в коем случае не ставить рабочие вопросы на первое место, иначе не избежать горы проблем в личной жизни.

Близнецы

Близнецам в январе противопоказан любой риск. Это касается риска в любви и в работе, и даже благородного риска ради блага всего человечества. Любые авантюры должны быть отложены на потом. Действовать следует только с позиций логики, сдерживать эмоции, проявить терпение. Это поможет не натворить массы глупостей, которые повлекут за собой лавину проблем.

Девы

Девам год Тигра благоприятствует. В целом и общем, но вот начало года обещает быть непростым. Глоба советует отбросить сомнения. Чем увереннее Дева пойдет в январе к своим целям, чем меньше будет терзаться муками сомнений, тем быстрее достигнет успеха. Промедление в данном случае для них сравнимо с поражением, а оно повлечет проблемы, как ни крути.