МВД обнародовало видео допроса двух мужчин, которых обвиняют в похищении и убийстве пятилетней девочки из Костромы.

Подозреваемые задержаны и накануне дали признательные показания.

На видео мужчины поочередно озвучивают личные данные и называют причину, по которой их задержали.

Мужчины похитили на улице пятилетнюю девочку и утащили в общежитие, где жили. Там они изнасиловали ребенка, убили и тело спрятали в спортивную сумку.

Оба мужчины ранее были судимы. Одного привлекали за изготовление и оборот детской порнографии и педофилию, другого - за кражу. На допросе злоумышленники сразу сознались в содеянном и рассказали, куда спрятали тело малышки.

Ведется расследование. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения. Следствие будет ходатайствовать о заключении фигурантов под стражу.