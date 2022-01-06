МВД обнародовало видео допроса двух мужчин, которых обвиняют в похищении и убийстве пятилетней девочки из Костромы.
Подозреваемые задержаны и накануне дали признательные показания.
На видео мужчины поочередно озвучивают личные данные и называют причину, по которой их задержали.
Мужчины похитили на улице пятилетнюю девочку и утащили в общежитие, где жили. Там они изнасиловали ребенка, убили и тело спрятали в спортивную сумку.
Оба мужчины ранее были судимы. Одного привлекали за изготовление и оборот детской порнографии и педофилию, другого - за кражу. На допросе злоумышленники сразу сознались в содеянном и рассказали, куда спрятали тело малышки.
Ведется расследование. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения. Следствие будет ходатайствовать о заключении фигурантов под стражу.
Ранее мы сообщали, что Кострома всем городом требует отдать им задержанных для народного суда.