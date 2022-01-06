Жители Костромы вышли на митинг к общежитию, где жестоко убили и изнасиловали похищенную на улице пятилетнюю девочку. Люди потребовали выдать им преступников для народного суда.

Костромичи требуют самого сурового наказания для убийц 5-летней малышки, сообщает KOSTROMA.TODAY.

Трагедию обсуждают и в соцсетях. Люди просят назначить «этим тварям» самое суровое наказание. Практически все выступают за смертную казнь:

"Надо писать петицию с требованием изменений в законодательстве. Пока такие уроды будут сидеть по 10-15 лет, а потом спокойно гулять на свободе, дети будут гибнуть".

"Наших детей любой урод убить может- детоубийц, педофилов не сажают пожизненно. Наркоманов, алкашей не лечат принудительно до трагедии. Мы живём рядом с такими общагами, где отрепье зэковское тусуется"

"Бедная малышка, а этих идиотов надо расстрелять или в тюрьму на пожизненно! Господи, божий ангелок".

Сейчас горожане ждут решения суда и надеются, что наказание за такое зверское преступление будет соответствующим. Накануне Вячеслав Володин заявил, что закон о пожизненном наказании для педофилов Госдума рассмотрит уже в январе.