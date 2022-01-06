В Тюмени таксист испугался не на шутку, когда приехал по вызову и увидел свою пассажирку. Он снял ее на видео, чтобы доказать руководству, что отказался от заказа по веской на то причине.

Водитель отказался везти пассажирку, которая вела себя крайне неадекватно. Он отметил, что девушка будто была "одержима бесами": кричала, размахивала руками, дергалась всем телом.

Сопровождающий молодой особы пытался удерживать ее, но это ему удавалось с большим трудом - девушка демонстрировала невероятную силу.