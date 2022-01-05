Утром 5 января тревожные новости пришли из Омской области. Жители села Новоомского сообщили о пропаже трехлетней девочки. Как выяснили сотрудники полиции, ребенок с утра самостоятельно оделся и вышел на улицу - дверь в доме почему-то было незапертой.

Родители проснулись около 6 утра: из открытой двери шел страшный холод. Обнаружили пропажу дочки и сразу подняли тревогу.

К поискам подключились МЧС, представители местной администрации и жители деревни. Найти девочку удалось через полчаса поисков в сугробе на улице через дом. Ребенок уже почти замерз и даже кричать не мог.

На данный момент она доставлена в реанимацию с сильным переохлаждением и обморожением конечностей.