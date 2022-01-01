Врачи Волгоградского областного клинического кардиологического центра 23 раза за сутки спасли 31-летнюю жительницу города с редкой патологией сердца, сообщает V1.RU.

В середине декабря женщина внезапно потеряла сознание, но обследование проблем не выявило, ее отпустили домой из больницы. Она дошла до порога клиники и снова упала в обморок. Врачи установили остановку сердца и начали реанимировать ее.

"За сутки ее сердце останавливалось еще 23 раза. И 23 раза врачи возвращали ее к жизни", — сообщили в кардиоцентре.