Российский президент Владимир Путин подписал закон, который категорически запрещает банкам автоматически списывать социальные выплаты в счет погашения долгов граждан, сообщает ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь банки смогут списывать соцвыплаты за долги только при получении дополнительного согласия заемщика отдельно по каждой такой выплате. Без такого согласия списать деньги социальных выплат нельзя.

Теперь от автоматического взыскания защищены пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, выплаты отдельным категориям граждан и семьям с детьми и выплаты малоимущим гражданам.

Также закон предполагает, что должник может обратиться в банк с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. При этом указанная сумма может быть сохранена только на одном из счетов должника. Положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет в течение 2021 года. Даже если ранее заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть их.