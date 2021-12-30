Минниханова лишили статуса президента, Гафурова арестовали: Главные итоги 2021 года для Татарстана

2021 год ознаменовался для нашей республики целым рядом громких историй федерального масштаба. В уходящем году Татарстан пережил страшную трагедию, лишился президента, столкнулся с волной уличных протестов, следил за арестами представителей элиты, а также радовался победам наших спортсменов на Олимпийских играх. Год был непростым, но интересным и насыщенным.

Решение года

Татарстан уже никогда не станет прежним. 21 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законопроект об организации публичной власти в субъектах РФ. А это значит, что отныне в стране будет лишь один президент. Рустам Минниханов же, в свою очередь, теперь будет называться лишь главой.



Фото: prav.tatar.ru

«Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны уметь слушать друг друга… Понятно, что закон принят, и мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали», — пожаловался Минниханов.

Раскрытие года

В этом году казанский районный суд решил судьбу колумбийца, совершившего самую крупную кражу в столице Татарстана за последние несколько лет. Эдгар Алехандро Валеро приехал в Казань на чемпионата мира по футболу в 2018 году в качестве болельщика, а уехал в качестве подозреваемого, которого по всему миру разыскивал Интерпол.



Фото: Пресс-служба МВД по РТ

В день финала Чемпионата мира Алехандро увел из-под носа у охранников чемодан с золотом, бриллиантами и сапфирами на 160 миллионов рублей, а затем закопал их на одной из лесопосадок в Казани. По итогу, злоумышленник был задержан и доставлен обратно, где с его помощью удалось найти все потерянное добро до копейки. Самому колумбийцу же теперь придется отсидеть 5 лет в тюрьме, а на родину он сможет вернуться не раньше, чем в 2026 году.

Победа года

Олимпийские игры в Токио принесли Татарстану сразу несколько медалей разного достоинства, но золотая медаль Марты Мартьяновой запомнится нам надолго. Казанская рапиристка помогла сборной России завоевать золото в финале женского командного турнира по рапире против команды из Франции.



Фото: РИА Новости

Примечательной эту победу делает то, что по ходу финальной схватки Марта получила травму ноги, и врачи оказывали ей помощь прямо на дорожке. По регламенту соревнований в финале запасного спортсмена нельзя заменить обратно, поэтому казанской спортсменке пришлось продолжать участие в соревновании. Итог - победа в финале, золотая медаль Олимпиады, а также орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Арест года

Под самый занавес 2021 года республику ошарашила неожиданная новость о задержании и этапировании в Москву 60-летнего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. В народе мгновенно начали обсуждать различные версии задержания: либо же экс-заместитель гендиректора «Татнефти» подозревается в коррупционных делах, либо же это этакий сигнал республиканской элите на фоне упразднения в Татарстане должности президента.



Фото: Татарстан-24

Чуть позже стало известно, что Гафуров задержан по делу о подстрекательстве к убийству 22-летней давности. В данный момент ректор Казанского федерального университета находится в Москве, где и дожидается предъявления обвинения по своему делу.

Событие года

С 22 ноября в Татарстане ввели ограничения, которые по праву можно считать одним из главных событий этого года в республике. Отныне проезд на городском общественном транспорте стал возможен исключительно при наличии QR-кода. В противном случае пассажиру без заветного квадратика придется понести штраф за административное правонарушение вплоть до 30 тысяч рублей. Введение кодов вполне прогнозируемо вызвало резкий сплеск волнений и недовольств среди горожан.



Фото: Prokazan.ru

В данный момент QR-коды в общественном транспорте продолжают быть актуальными, однако, потребность в них резко снизилась. Кондукторы и контроллеры уже не столь охотно проверяют их наличие у пассажиров, а последние, в свою очередь, даже не имея кодов, свободно пользуются общественным транспортом. Правда вероятность получить штраф до 30 тысяч рублей все равно имеется.

Трагедия года

Безусловно, главная трагедия Татарстана в 2021 году. В результате страшного теракта в 175 гимназии, который произошла утром 11 мая, погибло 9 человек, еще 32 пострадало. Выпускник гимназии №175 Ильназ Галявиев перед походом в школу поджег свою квартиру, однако, огонь погас и шестиэтажный дом не взорвался. Чуть позже 19-летний парень в балаклаве и полном обмундировании ворвался в гимназию и…



Фото: Prokazan.ru

10 декабря 2021 года подозреваемому было предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса РФ, а именно убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, а также умышленное повреждение имущества. Галявиева признали вменяемым, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц. Юноше грозит пожизненное лишение свободы, а 12 мая отныне объявлен днем траура.