Главная елка Казани в этом году оказалась самой дорогой елкой в России. 35-метровая лесная красавица с украшениями и установкой обошлась столице Татарстана в 42,8 миллиона рублей. Шесть тысяч веточек закреплены на конструкции, ель украшена 640 гирляндами.

Второе место российского рейтинга дорогих новогодних елок заняла елка Белгорода. Дерево обошлось местному бюджету почти в 16,5 миллионов рублей.

На третьем месте - елка в Красноярске. Она обошлась мэрии в 16 миллионов.

Четвертое место заняла 24-метровая ель из Симферополя за 15 миллионов рублей. Пятёрку дорогостоящих ёлок замкнула красавица из Перми (13,85 миллиона).

В десятку лидеров по стоимости попали елочки Барнаула, Кургана, Петербурга и Новокузнецка.