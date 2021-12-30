В Татарстане скоро начнется суд над 40-летним жителем Казани. Его обвиняют в убийстве и незаконном хранении оружия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Татарстан.
Следователи установили, что мужчина нашел переделанный из охолощенного оружия пистолет в лесу, вместе со стволом нашли и шесть патронов к нему. Находку мужчина сделал в поселке Октябрьский.
Завладев оружием, он вскоре поссорился около бара с другим мужчиной и пустил в ход находку - расстрелял потерпевшего, который от полученных ранений скончался на месте.
Вину обвиняемый частично признал. Сейчас он находится под стражей.
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