В Ижевске поймали двух уроженцев Республики Татарстан, которые разгромили и ограбили сразу два магазина за одну ночь. По данным МВД по Удмуртии, налетчиками в масках оказались молодые татарстанцы 2000 года рождения.

Директор одного из магазинов заявил, что ночью двое в медицинских масках выбили дверь в ТЦ и вынесли 25 телефонов и часы на общую сумму в 847 000 рублей.

Уже после задержания выяснилось, что этот же криминальный дуэт в ту же ночь обокрал и магазин алкоголя, вынеся напитков на 9 тысяч рублей.

Часть похищенного полицейские нашли в Ижевске дома у одного из подозреваемых, часть – в Татарстане.

За совершенные преступления им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.