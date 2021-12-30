Институт философии Российский академии наук (РАН) израсходовал 742 тысячи рублей на изучение вопроса о том, является ли злом существование ада. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте государственных закупок.

Известно, что институт РАН разместил тендер на Госзакупках 29 марта текущего года, договор был исполнен в начале октября. Единственным поставщиком стал доцент из Воронежа Игорь Гаспаров.

"Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это и там все распределено изначально из Российского научного фонда", — ответили в Институте философии РАН на запрос журналистов РБК.