Голосовой помощник Amazon Alexa попросил 10-летнюю девочку замкнуть контакты в розетке, чтобы пройти популярное в интернете испытание. Челлендж запустили пользователи TikTok, но он может привести к пожару, травмам и даже гибели людей.

Примечательно, что голосовой помощник нашел информацию о челлендже к Сети, в статье, которая призывала не участвовать в подобных испытаниях. Но Alexa сделала все наоборот, а ранее ее замечали за призывами к членовредительству.

Как сообщает Bleeping Computer, искусственный интеллект попросил ребенка коснуться монеткой контактов зарядного устройства, не до конца вставленного в розетку. Девочка оказалась достаточно умной, чтобы не следовать советами искусственного интеллекта.