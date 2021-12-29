Суд в Татарстане вынес приговор 31-летнему мужчине, который жестоко расправился с 89-летней женщиной-ветераном Великой Отечественной войны. Житель Аксубаево в сентябре прошлого года пробрался в дом к пожилой женщине. Он отобрал у пенсионерки 85 тысяч рублей, а чтобы не было свидетелей, задушил бабушку и добил утюгом по голове. Ветеран умерла на месте.

На мужчину было заведено уголовное дело по нескольким статьям – убийство, грабеж, заведомо ложный донос, воспрепятствование осуществлению правосудия и предварительного расследования.

Суд отправил преступника в колонию на 20 лет.