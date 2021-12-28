Следком завершил расследование в отношении полицейского из города Минусинска. Его обвинили в превышении полномочий и служебном подлоге. Выяснилось, что полицейский убеждал злоумышленника ни за что не сознаваться в преступлении.

Весной текущего года в полицию пришла женщина, которая написала заявление о хищении с ее карты денежных средств. Полицейский не хотел расследовать эту историю, но и статистику нераскрытых преступлений в родном отделе он повышать тоже не желал. А потому составил объяснение, в котором написал, что покушения на кражу не было.

Страж порядка удалил с телефона потерпевшей сообщения от банка о списании денег и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Но преступник нашелся сам, и тогда полицейский всеми силами пытался отговорить его от признательных показаний, говорил, что доказательств его вины все равно нет.

История дошла до СК, и теперь полицейский сам предстанет перед судом.