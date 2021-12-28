В Казани над Казанкой задумали построить канатную дорогу, этот проект обсудили сегодня, 28 декабря, на заседании Инвестиционного совета Татарстана с участием президента РТ Рустама Минниханова. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

На заседании рассмотрели несколько любопытных проектов. Один из них - строительство канатной дороги. Предполагается, что она свяжет воздушным сообщением центральный парк имени Горького и стадион "Ак Барс Арена".

Канатный путь пройдет через парковую зону Русско-Немецкой Швейцарии, общая протяженность дороги составит 2 773 метра.

Планируется, что в проект будут инвестированы средства в объеме 3 миллиардов рублей. По словам Рустама Минниханова, идея эта давно обсуждается, и канатная дорога действительно необходима столице Татарстана.