Пятилетняя девочка из города Тимашевска скончалась из-за халатности медиков скорой помощи, которые приезжали на вызов дважды и оба раза не предприняли необходимых действий.

Родители девочки позвонили в скорую, заметив у ребенка признаки пищевого отравления. Приехавшая 56-летняя фельдшер сказала, что с малышкой все нормально и сделала укол, в применении которого необходимости вообще не было.

Через несколько часов отец девочки снова позвонил в скорую, и медики снова не оказали необходимую помощь. В тот же день ребенка госпитализировали, однако, спасти его врачи уже не смогли – девочка скончалась.

В отношении бывшего фельдшера Следком возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.