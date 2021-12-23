На большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист из Казани задал вопрос о реализации программы по созданию комфортной среды в посёлках для многодетных. Кирилл Шлыков отметил, что на участках, которые выделяют многодетным, жить почти невозможно - нет нормальной инфраструктуры, нет садиков и школ, больниц, а порой и дорог.

Журналист спросил у главы государства, как скоро будет принято решение о запуске отдельной программы по созданию комфортной среды в посёлках для многодетных семей.

Владимир Путин отметил, что это правильная и весьма актуальная постановка вопроса:

"У нас огромные деньги выделяются на развитие инфраструктуры. Нужно вписать эти потребности в проекты инфраструктурного развития территорий. Обязательно перед правительством поставлю такую задачу", — отметил Владимир Путин.