Президент России Владимир Путин сегодня ответит на вопросы журналистов в рамках традиционной большой ежегодной пресс-конференции. Она начнется в 12:00 по московскому времени, сообщает ТАСС.

Мероприятие будет проводить не в формате онлайн, как в прошлом году, а очно. Журналистов соберут в московском Манеже.

Дмитрий Песков уточнил, что на конференции будут присутствовать 507 сотрудников СМИ, в том числе СМИ-иноагентов, статус которых не влияет на работу. Они смогут свободно задавать вопросы главе государства.

СМИ разных регионов сообщают о том, что самыми ожидаемыми вопросами могут стать вопросы о конфронтации с Украиной, вопросы социальной поддержки, включая возможность новогодних единовременных выплат для семей с детьми, вопросы инфляции и выхода из пандемии.

Впервые формат общения с журналистами был опробован 20 лет назад — в 2001 году.