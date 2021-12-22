Как стало известно сегодня, задержан ректор КФУ Ильшат Гафуров. "Лента" сообщает о том, что сотрудники ФСБ задержали ректора из-за показаний Адыгана Салязова - лидера ОПГ "29 комплекс". Эта группировка считается одной из самых кровавых ОПГ 90-х в России.

"Саляхов был этапирован из мест лишения свободы в Казань, где был допрошен и дал показания на Гафурова", — сказал источник в правоохранительных органах корреспондентам "Ленты".

Предположительно, Гафуров задержан по делу об убийстве депутата елабужского объединенного совета народных депутатов и бизнесмена Айдара Исрафилова, которое было совершено 28 августа 1999 года.

Гафурова подозревают в том, что именно он заказал эту расправу.