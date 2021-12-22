Российский президент Владимир Путин накануне подписал закон о публичной власти, который запрещает главам регионов именоваться президентами. Против документы сильно возражали в Татарстане, ведь республика была единственным регионом, где был собственный президент. В Госдуму отправляли поправки, но они не были учтены парламентом, а Дмитрий Песков открыто заявил, что "в России может быть только один президент", дав понять, что это - не Минниханов.

Особый статус органов власти Татарстана закреплялся в соответствии с договором о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, заключенным в 1994 году. Однако в 2017 году срок действия договора истек, и продлевать его федеральный центр не стал. Однако Кремль позволил сохранить Татарстану должность президента до 2020 года.

В 2020 году Минниханова вновь переизбрали на этот пост.

Пока не ясно, как именно будет именоваться Рустам Минниханов, и какие поправки потребуется внести в Конституцию Татарстана. Закон вступит в силу летом 2022 года.