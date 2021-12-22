В Казани бесследно пропали десять первых российских легких самолетов аграрного назначения Т-500 стоимостью около 165 млн рублей. Такое заявление сделали в ОНПП «Технология» — дочерней структуре «Ростеха». Предприятие намерено найти самолеты и требует, чтобы правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает РБК.

Самолеты заказало Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина (дочерняя структура «Ростеха») у компании МВЕН. Их арестовали в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными взыскателями. И по решению судебных приставов, самолеты должны были находиться под арестом в Казани.

13 декабря обнаружилась их таинственная пропажа во время судебной экспертизы.

В управлении ФССП по РТ сообщили, что по заявлению компании проводится доследственная проверка.