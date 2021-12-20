Смертельная авария в Татарстане: лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик

Под Набережными Челнами в результате жесткой аварии погиб водитель автомобиля Renault. Об этом сообщает "Татарстан-24".

Как сообщается, трагедия произошла на 1 километре автодороги Набережные Челны - Сарманово. Так, на трассе лоб в лоб столкнулись Газель и автомобиль Renault. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик.

От полученных повреждений, водитель легковушки скончался на месте. Водитель "Газели" также получил серьезные травмы и был госпитализирован.