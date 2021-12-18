Психиатр-нарколог Алексей Казанцев внимательно посмотрел видеозапись с первым интервью "казанского стрелка" Ильназа Галявиева, который извинился перед родными убитых им в мае школьников. На основании увиденного Казанцев усомнился, что подсудимый искренен в своих словах.
Ранее мы опубликовали видео, на котором Галявиев извиняется и добавляет, что его слова теперь уже ничего не способны изменить, людей они не вернут.
Психиатр отметил, что во время интервью Галявиев адекватен, осознает все происходящее, прекрасно понимает, какое наказание ему предстоит понести. По психотипу, отметил врач, Ильназ ведет себя логично, но раскаяния у него нет.
Казанцев особо отметил, что ставить диагнозы по записи крайне непрофессионально. Но тем не менее определенные расстройства лично он, как специалист, у Галявиева отчетливо видит, сообщает KazanFirst.