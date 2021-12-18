Психиатр-нарколог Алексей Казанцев внимательно посмотрел видеозапись с первым интервью "казанского стрелка" Ильназа Галявиева, который извинился перед родными убитых им в мае школьников. На основании увиденного Казанцев усомнился, что подсудимый искренен в своих словах.

Психиатр отметил, что во время интервью Галявиев адекватен, осознает все происходящее, прекрасно понимает, какое наказание ему предстоит понести. По психотипу, отметил врач, Ильназ ведет себя логично, но раскаяния у него нет.

Казанцев особо отметил, что ставить диагнозы по записи крайне непрофессионально. Но тем не менее определенные расстройства лично он, как специалист, у Галявиева отчетливо видит, сообщает KazanFirst.