"Казанский стрелок" Ильназ Галявиев, который в мае совершил вооруженное нападение на гимназию № 175 в Казани, в результате которого погибли 9 человек, впервые поговорил с журналистами и обратился к родственникам убитых им детей и взрослых.

Он подтвердил, что признает вину по всем предъявленным ему статьям. Действовал стрелок один, о чем он сам говорит. По словам Ильназа, никто не подстрекал и не толкал его на этот поступок. Он не состоит в секте. Журналисты спросили, могло ли что-то остановить его в тот майский день.

"Много чего меня могло остановить на самом деле", - сказал подсудимый.

Галявиев попросил прощения у родных убитых им людей. При этом он отметил, что "слова их не вернут".

Напомним, накануне Приволжский райсуд Казани продлил арест Галявиева до 11 апреля 2022 года.