Трагедия, которая случилась в мае в гимназии № 175 города Казани, произошла из-за слабой работы Минмолодежи РТ, общественных организаций и партии "Единая Россия". С таким мнением выступил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на заседании высшего совета общественного движения "Татарстан - Новый век".

Он отметил, что в Госсовете действуют четыре рабочие группы. На каждую возложены свои обязанности. Проверяют, как продается гражданское оружие, контролируют меры по предотвращению оборота наркотиков и запрещенной информации в сети Интернет. При этом татарстанские законодатели плотно взаимодействуют с федеральными коллегами в Госдуме, направляя им свои выводы и предложения.