Приволжский районный суд Казани накануне продлил арест устроившему кровавый расстрел 175-ой казанской гимназии. Решением суда Ильназ Галявиев остается в СИЗО до 11 апреля 2022 года.

Следователи обратились в суд с ходатайством продлить арест на три месяца, просьба была удовлетворена.

Обвинение Галявиеву Следком предъявил по четырем статьям Уголовного кодекса. Ранее повторная экспертиза признала его вменяемым и способным отвечать по закону за совершенные им преступления. Свою вину Галявиев признал и раскаялся.

Напомним, 11 мая текущего года Ильназ Галявиев устроил расстрел в школе, выпускником которой сам являлся. Пострадали более 23 человек, погибли семеро детей и двое взрослых.