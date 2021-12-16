В Волгограде женщина родила сыновей-близнецов прямо на парковке у торгового центра, помогал ей муж. Супруги ехали на своей машине в родильный дом, но роды у 32-летней беременной начались в салоне автомобиля. Мужу пришлось помогать жене.

Взволнованный супруг одной рукой принимал младенцев, второй держал телефон и вызывал скорую помощь.

У пары родились два здоровых мальчика весом 2,7 и 2,5 килограмма. Прибывшие медики доставили маму и малышей в роддом, чувствуют они себя хорошо. В Минздраве Волгоградской области отметили, что в этой семье есть еще двое детей.