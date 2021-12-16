В Казани назревает очередное транспортное разбирательство. В социальных сетях один из казанцев пожаловался на водителя автобуса на 55-м маршруте. Мужчина сообщил, что водитель общественного транспорта решил не ждать, пока пробка рассосется, выехал на трамвайные пути и попытался проскочить затор, но не разминулся с грузовиком.

"Водитель автобуса по маршруту 55, в 17:10 вечера, на Гвардейской выехал двумя колесами на трамвайные пути и поехал объезжать пробку, задел грузовой автомобиль. В итоге разбилось стекло, все полетело в салон, а в салоне были дети… Слава богу, что в них не попало", - говорится в сообщении.

Официально ситуацию транспортники пока не прокомментировали.