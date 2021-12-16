Таксист в Петербурге зарезал своего пассажира и серьезно ранил его товарища. А потом пояснил полицейским, что просто устал и хотел быстрее попасть домой, а нетрезвые товарищи громко слушали музыку и требовали возить их по всему городу. Но все бы ничего, если бы они заплатили. В конце долгой поездки выяснилось, что у пьяных друзей не хватает денег расплатиться за вояж.

27-летний Джаббар Атакишиев уверяет, что клиент пошел к банкомату снять денег, и у его выпал нож. Он поднял оружие и напал на надоевших пассажиров.

После того как таксист радикально "закончил заказ", он скрылся. На данный момент мужчина отправлен в СИЗО. По данным SHOT, выживший пассажир заявил полицейским, что толком ничего не помнит, поскольку много выпил.