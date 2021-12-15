Воровской "прогон" (послание - прим.ред) появился в интернете. Воры в законе выступили с призывом не унижать заключенных, которые стали жертвами пыток со стороны силовиков и тюремщиков. Подлинность "прогона" Telegram-каналу Baza подтвердила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Криминальные авторитеты в своем послании пояснили, что идти на поводу у ФСИН нельзя, нельзя понижать в иерархии тех, кто стал жертвой пыток или изнасилования со стороны сотрудников ФСИН.

"Они не являются обиженными и также полноценно могут жить в общей массе", — говорится о таком отношении в письме.

Тем, кто уже стал жертвой насилия, воры в законе советуют не считать себя изгоями, а рассказывать другим арестантам про ситуацию.

"Вам всегда протянут руку и помогут", — уверяют авторы послания.