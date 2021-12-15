В Верховном суде Республики Татарстан была допрошена женщина, которая состояла "в близких отношениях" с "положенцем" Нейдером - Сергеем Нейдеровым. 44-летняя Олеся Капралова пояснила, что между ней и криминальным авторитетом уже 20 лет длится интимная связь, пишет kazanfirst.ru.

В доме Капраловой силовики нашли тетрадь Нейдерова, в которой, предположительно, велись записи об "общаке".

Сама Капралова в суде пояснила, что понятия не имеет, откуда у нее взялась в доме такая тетрадь, что она никогда ее не видела, и вообще Нейдерова ни с какими тетрадями никогда не видела.

Сам Нейдеров не отрицает, что тетрадь принадлежит ему, но утверждает, что записи в ней - это просто карточные долги.

"Сереж, так скучаю по тебе, меня прям всю трясёт. Мы тебе письмо напишем с Максимом (имя 13-летнего сына Олеси изменено, - Ред.) от руки", - успела сказать подсудимому женщина во время перерыва в судебном заседании.

Когда Капралову попросили покинуть зал суда, Нейдер обратился к адвокату с просьбой подать заявление на телефонный разговор с Капраловой.

59-летнего Сергея Нейдерова, известного в криминальных кругах под прозвищем Нейдер, судят по "путинской" статье, обвиняя в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Задержали его в этом году весной. Нейдеров отрицает свою принадлежность к криминальному миру.