До Нового года осталось чуть более 2,5 недель. Многие люди традиционно не откладывают закупку продуктов на последний момент, а стараются приобретать все необходимое заранее. Раньше считалось, что именно на продуктовом рынке можно купить все и по выгодной цене. Сейчас же ситуация несколько изменилась. Корреспонденты Prokazan.ru прогулялись по рынкам и супермаркетам столицы Татарстана и выяснили, где проще закупить еду на новогодний стол.

Первой точкой стал рынок на улице Адоратского. Несмотря на утро, людей очень много, очереди почти везде. Особенно в молочный отдел. Цены, к слову, действительно радуют глаз. Молоко по 40 рублей за литр, а домашнее масло 480. Если провернуть в голове, сколько стоят эти товары в магазинах, понимаешь, что выгода есть. В очереди чаще можно встретить людей в возрасте.

Фото: Карина Косенкова

"А ТЫ НАЙДИ ДЕШЕВЛЕ!"

"Молодежь редко приходит, они привыкли все покупать в магазинах и не смотрят на цену, а меж тем, там молоко по 0,9 продается, а у нас нормально, по литру", - рассказал продавец.

Что касается павильонов с овощами и фруктами, то они пользуются куда меньшим спросом. Цены "кусаются". Турецкие мандарины от 130 рублей за килограмм, марокканские по 180, хурма - 100, яблоки от 120. За картофель и морковь придется отдать от 40 рублей, за килограмм шампиньонов - 240, а вот за помидоры и огурцы от 160 рублей.

"Дорого, да, но найдите дешевле. К Новому году везде все дорожает", - заявила продавец павильона.

Фото: Карина Косенкова

ЕСТЬ ДАЖЕ КОЛБАСА ИЗ ЛОСЯ

Неплохой выбор колбас и сыров, даже есть производители, которых не встретишь на прилавках сетевых магазинов. У фермеров здесь можно купить колбасы из рубленой телятины и конины от 390 рублей, колбасы из лося, сосиски телячьи по 360 рублей, а также ливер за 290, грудинку за 495 и индейку, прессованную за 475 рублей. Сыр сулугуни 520 рублей за килограмм, также есть маасдам – по 650.

"Покупателей не стало больше. Полно постоянных клиентов. Они как покупали, так и продолжают брать", - отметил продавец.

Фото: Карина Косенкова

Выбор мяса и рыбы тоже достаточно большой. есть то, чего в супермаркетах не найти. Куры домашние по 198 рублей за килограмм, мякоть свинины и телятины от 368, говяжий язык - 598 рублей, а печень - по 298 за килограмм.

Для любителей рыбы здесь настоящее раздолье. Рыба кета – по 600, новый улов кинуча – по 705, форель – по 950, а лосось по 360 за кило. Есть стейки трески и кардинала от 370 рублей, соленая сельдь по 280 за килограмм. Есть даже креветки. Стоят по 600 рублей за кило. Красная икра 1450 рублей за 250 грамм, лососевая – 520 за 220 грамм, а икра палтуса черная – по 390.

Фото: Карина Косенкова

ПРОСТОРНО, БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, НО НЕ ВСЕГДА ДЕШЕВЛЕ

Прогулявшись по рынкам, следом зашли в известный гипермаркет. В будний день довольно оживленно. В основном закупаются пенсионеры.

"В супермаркетах всегда есть акции, на рынках сейчас все дорого", - прокомментировала покупательница.

Большая очередь за колбасой, скидки почти 50 процентов. Цена на мандарины радует 63,89 рубля, также как и томаты по 96,39, яблоки от 70, морковь по 27, тушка цыпленка-бройлера - 149 рублей за кило. Лосось стоит 779 рублей по акции, форель - по 699, креветки - по 499, а сельдь от 60 рублей.

Фото: Карина Косенкова

Некоторые продукты стоят столько же, сколько и на рынке. Например, картофель по акции 40, минтай – по 190 рублей, горбуша 250 за кило, филе индейки по 355.

Выбор икры очень маленький и то, что представлено - сплошь имитированный продукт. Баночка стоит от 75 рублей за 220 грамм. А вот куриное филе и окорочка будут стоить дороже, чем на рынке почти на 100 рублей.

Супермаркеты у дома предлагают не столь большой ассортимент, но выбрать есть из чего. Есть сезонные акции на овощи и фрукты. Те же помидоры можно найти по 90 рублей за килограмм.

Какие выводы можно сделать по итогам продуктовой прогулки. Если раньше в том, что на рынках не только все свежее, но и дешевле, не сомневался почти никто, то сейчас у них появились серьезные конкуренты. По сути, на рынок есть смысл пойти за определенными видами мяса, рыбы и деликатесами. А вот фрукты и овощи заметно выгоднее покупать в магазинах у дома. Впрочем, каждый волен делать свой выбор, где и как закупаться к празднику.