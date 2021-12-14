В Роспотребнадзоре России заявили, что 11 из 16 заразившихся новым штаммом коронавируса - "омикроном" - были привитыми гражданами.

Главный санитарный врач страны Анна Попова напомнила, что 177 человек вернулись в Россию из Танзании и ЮАР.

"Из них вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм, штамм "омикрон", и я бы хотела еще коротко сказать, что среди них в основном иммунные люди, это люди, которые были вакцинированы - таких 11 человек, или перенесли заболевание - таких 7 человек", - сказала Попова в РАН.

Новый штамм выявили в ЮАР в конце ноября, и сегодня заболевшие есть почти во всех странах. Специалисты еще изучают "омикрон", полагая, что он обладает повышенной заразностью.