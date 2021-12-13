Тренер "Рубина" Леонид Слуцкий очень грубо высказался о газоне на домашнем стадионе клуба - "Ак Барс Арене".

"Волевые усилием мы проводим чемпионат мира. Мы с вами сидим на шикарном стадионе, современном отличном. Вы знаете, что здесь поле — говно? Вы знаете, что на этом поле вообще нельзя играть в футбол. На этом поле у нас дважды наш основной нападающий получил серьезнейшую травму, когда вылетал по три месяца, и мы просто теряли огромное количество очков, денег. Все, кто сюда приезжали, международные команды, Клопп, Моуринью, все тренеры говорил: "Поле говнище полное!" — сказал тренер в интервью на YouTube-канале "Осторожно: Собчак!".

Слуцкий пожаловался, что на стадионе проводят свадьбы, тут выступают звезды, но вот для футбола здесь ничего не предусмотрено.

Стадион "Ак Барс Арена" был сдан в эксплуатацию в мае 2013 года. Стадион принял матчи Кубка конфедераций 2017 года, а также чемпионата мира по футболу 2018 года.