С 15 декабря в Казани откроются елочные базары. Их будет 28. Стоимость новогоднего дерева, без которого сложно представить себе встречу Нового года, будет начинаться от 500 рублей.

Елочные базары появятся по следующим адресам:

улица Зорге, 75;

проспект Победы, 56;

улица Фучика, 105А;

улица Зорге, 101;

проспект Победы, 17;

улица Зорге, 68;

улица Мавлютова, 17;

улица Кулагина, 6;

улица Зорге, 57;

улица Фучика, 49;

улица Фучика, 72;

улица Чехова, 2;

улица Шахиди, 26;

улица Батыршина, 20;

улица Декабристов, 114;

улица Декабристов, 179;

улица Краснокошайская, 150/2;

улица Пионерская, 9А;

улица Родины, 33А;

улица Сахарова, 13А;

улица Карбышева, 15;

улица Липатова, 7;

улица Академика Павлова, 1;

улица Беломорская, 69/3;

улица Адоратского, 33А;

пересечение улицы Адоратского и проспекта Ямашева;

улица Лаврентьева, 10;

улица Адоратского, 33.

Все базары по этим адресам официальные, деревья специально выращены в питомниках и имеют все необходимые документы.