С 15 декабря в Казани откроются елочные базары. Их будет 28. Стоимость новогоднего дерева, без которого сложно представить себе встречу Нового года, будет начинаться от 500 рублей.
Елочные базары появятся по следующим адресам:
- улица Зорге, 75;
- проспект Победы, 56;
- улица Фучика, 105А;
- улица Зорге, 101;
- проспект Победы, 17;
- улица Зорге, 68;
- улица Мавлютова, 17;
- улица Кулагина, 6;
- улица Зорге, 57;
- улица Фучика, 49;
- улица Фучика, 72;
- улица Чехова, 2;
- улица Шахиди, 26;
- улица Батыршина, 20;
- улица Декабристов, 114;
- улица Декабристов, 179;
- улица Краснокошайская, 150/2;
- улица Пионерская, 9А;
- улица Родины, 33А;
- улица Сахарова, 13А;
- улица Карбышева, 15;
- улица Липатова, 7;
- улица Академика Павлова, 1;
- улица Беломорская, 69/3;
- улица Адоратского, 33А;
- пересечение улицы Адоратского и проспекта Ямашева;
- улица Лаврентьева, 10;
- улица Адоратского, 33.
Все базары по этим адресам официальные, деревья специально выращены в питомниках и имеют все необходимые документы.