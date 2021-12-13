Сын актера Максима Дрозда Егор попал в драку в одном из баров Москвы. Сейчас молодой человек находится на грани жизни и смерти, сообщает РЕН ТВ.

Врачи диагностировали у парня закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга средней тяжести. Кроме того, у пострадавшего выявили субдуральную гематому, контузию левой лобной доли головного мозга. У Егора Дрозда сломаны клиновидная кость черепа, височная и теменная кости, основание черепа. Кроме того, в правой части лица, под глазницей, есть кровоподтек.

Молодой человек находится в Боткинской больнице в тяжелом состоянии. Сын звезды кинематографа тоже актер, и сейчас учится в школе-студии МХАТ.

Максим Дрозд обратился к подписчикам и попросил их помолиться за его сына. Личность того, кто так жестоко избил Егора, пока не установлена.