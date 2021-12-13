Турция уже надоела?: Почему туристы из Казани для новогоднего отдыха предпочитают Египет

Каждый новый год россияне выбирают, как и где справить Новый год. Одни предпочитают отмечать праздник дома в кругу семьи, другие же бегут подальше из морозной России куда-нибудь в теплые края. В прошлом году круг направлений для новогодних поездок был довольно узким. По факту, у Турции и конкурентов не было. В этом году картина другая. Авиасообщение открыто со многими курортными странами. Как итог, Турция уже не лидер по количеству туристов из России на новый год. На первое место вырвался Египет. У крупных туроператов на красноморское побережье приходится от 16 до 47% всех продаж туров.

Турция сместилась на второе место (от 10 до 30% всех продаж у массовых туроператоров). Стамбул пока единственная емкая альтернатива экскурсионной Европе.

Стамбул. Фото: pixabay.com

На третьем месте в новогоднем ТОПе – Доминикана. На нее приходится от 16 до 27% всех продаж туров. Четвертое место у Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ): от 5 до 17% в продажах крупных туроператоров и от 21% до 35% – у средних компаний. На пятом месте два лидера: Куба и Мальдивы.

В среднем цена на новогодний отдых выросла на 25-30% относительно того же периода 2019 года. Несмотря на это, самые дорогие и популярные туры на новый год уже почти разобраны. Бронирование люксовых отелей стало новым трендом и там уже сложно найти места, особенно на таких направлениях, как Египет, Мальдивы и Сейшелы.

Кроме того, на новогодние праздники стали бронировать туры в Мексику, Венесуэллу, на Сейшелы, на круизы по Персидскому заливу, Шри-Ланку, Венгрию, Сербию, Армению, Узбекистан, Таиланд, Болгарию и Маврикий.

Каир. Фото: pixabay.com

Жители Казани также не хотят все праздники просидеть дома. По словам сотрудницы турагентства Мейли Тревел

"Сейчас из-за нестабильности рынка, открытия-закрытия границ, новых ограничений, сейчас люди бронируют туры где-то за 2 месяца. Раньше начинали бронировать месяца за 4-5, ведь цены ближе к новогодним датам выше. На Новый год первые запросы пошли во второй половине октября, ноябре".

Разнообразие направлений на праздники действительно есть. Любители экзотики покупают туры из Казани, например, на Шри-Ланку. Впрочем, самые популярные страны для отдыха - Египет и Турция. Серьезное падение турецкой лиры пока не сказалось на интересе российских туристов

"Сейчас спрашивают всё что есть, потому что выбора гораздо меньше, чем раньше, спрос превышает предложение. Среди пакетных туров популярнее все-таки заграничные. Много желающих по всем предложенным направлениям. Это в основном Эмираты, Доминикана и Египет, плюс еще Турция: Стамбул и Анталийское побережье. Большой интерес еще к Таиланду. Есть спрос на Шри-Ланку, но в основном у самостоятельных туристов. У меня есть бронирование просто проживания, а перелёт туристы докупают самостоятельно. Еще есть спрос, больше среди самостоятельных путешественников, в Стамбул и Венгрию из Казани. В Турции билеты в декабре были по 3000 в одну сторону на человека, плюс там очень упал курс лиры", - считает Белоусова.

Доминикана. Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса несколько изменила взгляды людей на зарубежный отдых. Если раньше россиянам особо и не важно было, куда лететь, лишь бы отдохнуть не в России. Сейчас жители страны гораздо обстоятельнее подходят к выбору места для отдыха.

"С самого начала пандемии туристы стараются выбирать более безопасные направления с точки зрения медицины. Например, Турцию и предпочитают чаще, чем например Кубу. Ведь медицинские условия в Турции и Эмиратах совсем другие, чем на той же Кубе. Куба очень бедная страна, соответственно и условия в больницах гораздо хуже. Например, когда только открыли Кубу и с первых рейсов снимали туристов с положительным ПЦР-тестом, и их заселяли не в отель, а в военный госпиталь, где не было даже окон. То есть были проёмы, а стеклопакетов не было. Об этом много писали. Нужно понимать разницу между странами и у туристов больше здравого смысла, они не были готовы улететь куда угодно, лишь бы улететь и больше думали о своей безопасности", - пояснила сотрудница турфирмы.

Сфера туризма считалась одной из самых пострадавших от пандемии. При этом, сейчас ситуация не просто наладилась, а даже улучшилось. Пик активности туристов пришелся на летние месяцы.

"Не могу сказать что тур рынок совсем в убытке, в целом ситуация печальная, нет такого объема продаж, рейсов, прибыли у отелей и туроператоров. Но в целом выжить можно. У агентов с опытом, большой клиентской базой у них все хорошо. У меня лично всё лето спрос был просто бешеный. За 6 лет работы в туризме летом не было настолько рекордного количества заявок", - отметила Белоусова.

Гавана. Фото: pixabay.com

Никуда не делся и интерес к российским курортам. Чаще всего жители Казани планируют отдых в Крыму или на юге Краснодарского края. Впрочем, спрос на зарубежные туры все же выше.