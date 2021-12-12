В Набережных Челнах в вахтовом автобусе скончался 61-летний мужчина. Об этом сообщают "Челнинские известия".

Как сообщается, трагедия случилась в 7 утра на остановке "Школьный проезд" на проспекте Мира. Мужчина направлялся на вахтовую смену на утреннюю смену одного из местных предприятий. К месту инцидента была вызвана карета скорой помощи, но помощь медиков уже не понадобилась - пассажир был мертв.

Предварительная причина смерти - сердечный приступ. Точный диагноз будет назван в результате судмедэкспертизы.