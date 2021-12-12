В Татарстане все новогодоние мероприятия будут проводиться при строгом соблюдении санитарных требований. Об этом заявил президент РТ Рустам Минниханов.

"Мы считаем, что при нашей системной работе и соблюдении всех мер, это праздник для детей, они этот праздник ждут, поэтому мы не можем лишить наших детей этого праздника" - рассказал Минниханов.

Среди обязательных требований президент РТ назвал проверку QR-кодов для персонала, артистов, аниматоров, родителей, а также строгий масочный режим. По его словам, антиковидные меры - не прихоть, а необходимость.