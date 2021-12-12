Ванга предрекла распад России в 2022 году: что к этому приведет

Болгарская ясновидящая Ванга дала прогноз на 2022 год. Он сулит России глобальные перемены. По данным Rambler, Ванга пообещала России сильные изменения и тесное сотрудничество с Китаем.

«Китай и Россия в это время войдут в эпоху процветания. Москва и Пекин начнут обмениваться технологиями и наработками во всех сферах, что даст возможность странам начать развиваться быстрее США и Европы по всем направлениям», – приводит слова Ванги пресса.

Ясновидящая подчеркивала, что 2022-й будет годом больших перемен для России. По ее словам, в следующем году Москва потеряет статус столицы России, а сама страна разделится на несколько автономных государств.

Прорицательница дала прогноз и о ситуации с коронавирусом. По словам Ванги, в 2022 году пандемия закончится и вирус займет свое место рядом с другими бытовыми болезнями, сообщает Om1.ru.