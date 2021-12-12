Будет добрым, а главное денежным: Астролог Олег Персидский рассказал, что принесет 2022 год

Наступающий год Голубого/Черного Водяного Тигра обещает быть интересным с нумерологической точки зрения. Об этом рассказал в интервью Mir24.tv астролог Олег Персидский. Поскольку в нумерологии принято сводить все подсчеты к единому числу, ориентироваться следует на общее число года – шестерку.

«Энергия шестерки будет оказывать влияние на все процессы, а сила трех двоек станет подспорьем. Шестерка способствует активности в финансовой сфере, «любит» запасливых людей и благоволит гармонизации отношений с близкими. Шестерка сулит успех тем, кто готов упорно трудиться для достижения своей цели и покровительствует решительным, активным и смекалистым людям. А вот тем, кто течет по течению, ленится или живет за счет былых заслуг – придется нелегко. Этот год будет хорош для построения карьеры, улучшения материального положения, реализации амбиций и внутреннего потенциала», – говорит астролог.

В новом году хорошо копить деньги и делать крупные сделки. Можно приступать к реализации глобальных проектов, начинать стройку или ремонт, советует Персидский.

«Наступающий год благоприятен для создания семьи и заботы о близких. Те, кто давно одинок в личной жизни, смогут наконец обрести своего человека, а пары, мечтающие о детях – получить долгожданное прибавление в семье. Также год принесет успех в творческих начинаниях и будет благоприятен для духовного роста. Кроме того, шестерка символизирует сострадание, служение и эмпатию. Грядущий год обещает быть человечным и добрым», – комментирует астролог.

Двойка обладает энергетикой пассивности и податливости. Чтобы оградить себя от них, следует проявлять максимум инициативы в 2022 году.

«Три двойки в нумерологии считаются ангельским числом и расцениваются как сигнал, предупреждающий быть готовым нести ответственность за свои действия. Соберитесь с силами, так как придется поработать. Действия, предпринятые вами, не пропадут даром. Комбинации цифр с двойкой – это обещание удачи в реализации замыслов, а двоек в наступающем году целых три. Кроме того, двойка означает партнерство, объединение и сотрудничество. Многие люди в наступающем году обзаведутся союзниками и партнерами, как в деловой, так и в личной жизни», – заключил астролог.