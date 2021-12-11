Тысячи иностранных студентов КФУ не смогли вернуться в Казань из-за коронавируса

Ни в один из 15 крупных российских вузов не вернулись все иностранные студенты, выяснил РБК. Они не могут это сделать из-за высоких цен на билеты, длительной подготовки виз, а также из-за эпидемической ситуации.

Сейчас в России учатся почти 316 тысяч иностранных студентов, согласно данным Министерства науки и высшего образования. При этом в ближайшие годы количество студентов из-за границы, которые обучаются очно, должно вырасти до 710 тысяч, исходя из планов федерального проекта «Экспорт образования», а объем вырученных средств в результате реализации проекта к 2025 году должен составить 373 миллиардов рублей.

В одном из лидеров по количеству учащихся иностранцев в России — в Казанском федеральном университете — из 7450 студентов очной формы в России находится 4041 учащийся, при этом за пять месяцев существования алгоритма въезда в Россию въехало чуть больше 1 тыс. людей, рассказали в пресс-службе вуза.