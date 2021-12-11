В Татарстане ввели в эксплуатацию более 2,6 миллионов квадратных метров жилья

В Татарстане объем выполнения 17 республиканских программ строительства объектов социально-культурной сферы достиг 96%. Об этом сегодня, 11 декабря, рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Глава Минстроя РТ доложил о том, что из 16 детских садов, возводимых по федеральным проектам «Жилье» и «Содействие занятости женщин», готовы 15. Из построенных объектов 6 получили разрешение на ввод в эксплуатацию, еще один – заключение инспекции Госстройнадзора о соответствии.

Госстройнадзор в настоящее время проверяет 8 объектов. На последнем незавершенном объекте планируется завершить все работы до 15 декабря. Объем работ выполнен на 91%. В рамках федерального проекта «Жилье» в 5 жилых комплексах запланировано строительство 7 объектов, из которых в работе остаются два. Это реконструкция очистных сооружений и хозяйственно-бытовой канализации в жилом комплексе «Усадьба Царево» Пестречинского района, где работы выполнены на 70%. А также реконструкция очистных сооружений поверхностного стока в жилом комплексе «Светлая долина» Казани – здесь выполнение работ составляет 96%.

Завершены работы по 5 объектам в трех ЖК. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» осталось завершить работы на одном объекте (парк). Выполнение СМР составляет 93%. Всего в проект в этом году включены 49 объектов.

Марат Айзатуллин сообщил, что строительство жилья идет с опережением показателей 2020 года на 4%. Сдано 2 миллиона 637 тысяч квадратных метров жилья. План 2021 года выполнен почти на 99%.

На 51% превышен плановый показатель в части индивидуального жилищного строительства: построен 12 тысяч 581 дом, планом было предусмотрено строительство 8330. В коммерческом строительстве выполнение плана 63% - готовы 102 многоквартирных жилых дома площадью 791 тысяч квадратных метров. Еще 41 дом находится в высокой степени готовности и будет введен до конца года.