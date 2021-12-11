Зарплаты преподавателей казанского университета за 10 лет выросли в пять раз

За последние 10 лет зарплаты преподавателей Казанского государственного энергетического университета выросли почти в пять раз. Об этом в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан-24» рассказал ректор вуза Эдвард Абдуллазянов. По его словам, если в 2011 году средний заработок педагогов вуза составлял 18,5 тысяч рублей, то сейчас сумма составляет порядка 88 тысяч рублей.

"У кого-то больше, у кого-то меньше. Все зависит от самого преподавателя. Мы ушли от выравнивания, у нас два раза ведется мониторинг деятельности ППС. Первое — это май. Второе — в конце календарного года — по кафедрам", — рассказал Абдуллазянов.