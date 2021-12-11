Поезд насмерть сбил двух пенсионеров, переходивших пути на запрещенный сигнал светофора

Поезд в Самаре насмерть сбил пожилых мужчину и женщину, переходивших пути на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"По предварительным данным, утром 11 декабря на пешеходном переходе станции Толевая Самары поездом смертельно травмированы мужчина 1940 года рождения и женщина 1942 года рождения, они переходили пути под запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.

Машинист поезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, но предотвратить наезд не удалось. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На место выехал следователь, сообщает ТАСС.