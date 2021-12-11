Сотрудница склада взорвала рабочее место, устав от критики начальника

В таиландской провинции Накхонпатхом сотрудница склада, на котором хранилось моторное масло, устроила поджог, который в итоге привел к взрыву здания. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail, она объяснила свой поступок тем, что невероятно устала от придирок начальника.

Камеры видеонаблюдения сняли, как 38-летняя начальница склада Энн Срия ходит между рядами контейнеров, сжимая в руке зажигалку и кусочки бумаги. Видно, что она поджигает бумагу и кидает в картонную коробку с моторным маслом. На другой записи, сделанной чуть позже, заметно, что над одним из контейнеров мерцает пламя, которое вскоре перекидывается на соседние ряды. В одноэтажном складе хранились тысячи литров масла.

После ареста женщина во всем призналась. Она заявила, что на преступление ее толкнул стресс от общения с 65-летним руководителем, который постоянно жаловался на нее. По ее словам, она не предполагала, что пожар будет столь разрушительным, и точно не планировала взрывать рабочее место.

Опрошенный полицией начальник заявил, что всегда был любезен со Срией. Ущерб от пожара оценили в 40 миллионов тайских батов, это примерно 87 миллионов рублей. В четырехчасовом тушении пламени участвовали 40 машин.