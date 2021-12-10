В 2022-м маршрутная сеть международного аэропорта "Казань" пополнится новыми авиарейсами в Новый Уренгой, Омск и Челябинск. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Самолеты в Челябинск полетят с 11 января и будут летать по вторникам и воскресеньям в 9:50. В Омск можно будет отправиться с 13 января, рейсы будут осуществляться по четвергам и субботам с вылетом из столицы Татарстана в 10:35.

В Новый Уренгой полеты будут осуществляться с 3 марта по четвергам и воскресеньям в 10:05.

Рейсы осуществит авиакомпания Red Wings на новых лайнерах SSJ100. Они вмещают до 100 пассажиров. Кроме этого, авиакомпания сохранит рейсы из Казани в Екатеринбург и Саратов.