В Татарстане ученики 280 классов разных школы республики сейчас находятся на разобщении. Эта мера эффективна для прерывания цепочек заражения ОРВИ. Общее число детей, которые разобщены, составляет около 7 тысяч человек. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщила в рамках пресс-конференции замруководителя Управления Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

"На сегодня в Татарстане 280 классов находятся на разобщении. В них учатся порядка 7 тысяч детей. В основном это Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Азнакаево, Тукаевский район", - сообщила она.

Как сообщила Авдонина, на утренних фильтрах в школах только за последние сутки 503 ребенка были отстранены от уроков – у них выявили повышенную температуру, симптомы ОРВИ.