Российский президент Владимир Путин лично прокомментировал законопроекты о QR-кодах в общественных местах и в транспорте, которые подготовило Правительство РФ.

Глава государства отметил, что предложения носят пока рамочный характер. Подробнее они непременно должны быть проработаны в регионах. Поэтому отклики регионов на предложения Правительства лягут в основу готового закона о QR-кодах.

"Окончательное решение должно быть принято с учетом соблюдения прав граждан и одновременно защиты здоровья граждан", - подчеркнул Путин.

Говорят о QR-кодах в транспорте, глава государства отметил, что нужно проверить, готова ли вообще к такому транспортная система страны, и к чему может привести введение QR-кодов в общественном транспорте повсеместно.

Татарстан пока остаётся единственным российским регионом, где действует система QR-кодов на транспорте. Его опыт будет бесценен для принятия окончательного решения на уровне всей страны.